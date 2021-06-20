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Гинцбург призвал вакцинирующихся от коронавируса избегать перегрева и изнуряющих физических нагрузок

Гинцбург призвал вакцинирующихся от коронавируса избегать перегрева и изнуряющих физических нагрузок

Глава Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург призвал привившихся от новой коронавирусной инфекции пациентов избегать перегрева на солнце.

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