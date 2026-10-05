Адвокат Жорин: пожизненное наказание может быть заменено на конкретный срок

Пожизненный срок в российском праве не означает абсолютную невозможность когда-либо выйти на свободу, однако основания и процедура для этого исключительно жесткие.
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