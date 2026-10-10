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Контрафронт

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Йемен: Местные источники сообщили, что десятки боевиков-хуситов были убиты и ранены в ходе...

Йемен: Местные источники сообщили, что десятки боевиков-хуситов были убиты и ранены в ходе столкновений с правительственными силами в районе Шикб провинции Таиз ранее в тот же день.

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