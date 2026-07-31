МАРЬИНА РОЩА
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МАРЬИНА РОЩА

15 подписчиков

В Марьиной Роще отметили Международный день дружбы

В сквере на Полковой в Марьиной Роще прошёл праздник, посвящённый Международному дню дружбы. Мероприятие собрало жителей всех возрастов: тех, кто помнит дворовые игры из детства, и тех, кто только учится считать до десяти.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии