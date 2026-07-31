В Марьиной Роще отметили Международный день дружбы

В сквере на Полковой в Марьиной Роще прошёл праздник, посвящённый Международному дню дружбы. Мероприятие собрало жителей всех возрастов: тех, кто помнит дворовые игры из детства, и тех, кто только учится считать до десяти.
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