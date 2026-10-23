МОГ на позиции в зоне проведения Спецоперации За последние годы малые дроны изменили работу войсковой ПВО сильнее любого другого класса целей.
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