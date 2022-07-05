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Росавиация: режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов России продлен до 12 июля

Росавиация: режим ограничений на выполнение полетов в 11 аэропортов России продлен до 12 июля

Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 12 июля. Сообщение опубликовано на сайте Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации).

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