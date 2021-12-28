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Россия - Швейцария: расстрел в Ред-Дире с контрольным выстрелом Мичкова

Россия - Швейцария: расстрел в Ред-Дире с контрольным выстрелом Мичкова

После отвратительного поражения в стартовом матче чемпионата мира от команды Швеции (3:6) молодежная сборная России реабилитировалась в поединке со Швейцарией.

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