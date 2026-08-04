В Суздале стартовал двухдневный Праздник Огурца с расширенной программой

В Суздале начался 24-й Праздник Огурца, который впервые в истории растянули на два дня. Открытие состоялось на территории Музея деревянного зодчества с большим хороводом, символизирующим единство участников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии