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В Суздале стартовал двухдневный Праздник Огурца с расширенной программой

В Суздале начался 24-й Праздник Огурца, который впервые в истории растянули на два дня. Открытие состоялось на территории Музея деревянного зодчества с большим хороводом, символизирующим единство участников.

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