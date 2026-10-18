👨Аксёнов поздравил крымчан с Днём отца Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил, что отцовская любовь не всегда выражается в словах и нежности, но она так же важна для ребёнка, как и материнская.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым