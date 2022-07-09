Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по боксу

Российские военнослужащие в Приднестровье провели турнир по боксу

В турнире по боксу, который прошёл на базе спортивного клуба «Красная Звезда» приняли участие около 40 военнослужащих представляющие различные подразделения ОГРВ ПРРМ.

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