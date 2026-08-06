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Daily Storm

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Власти прорабатывают меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries

Власти прорабатывают меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries

Минэкономразвития, Минфин, ФНС и ЦБ совместно ищут решения для восстановления работы маркетплейсов, сообщил РешетниковГлава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком прорабатывает меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на логистические комплексы.

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