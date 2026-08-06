Власти прорабатывают меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак на склады Wildberries

Минэкономразвития, Минфин, ФНС и ЦБ совместно ищут решения для восстановления работы маркетплейсов, сообщил РешетниковГлава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что ведомство совместно с Минфином, Федеральной налоговой службой (ФНС) и Центробанком прорабатывает меры поддержки предпринимателей, пострадавших от атак на логистические комплексы.