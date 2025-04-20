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Татар-информ

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WSJ: Двум министрам Трампа пришлось схитрить, чтобы отложить введение пошлин

WSJ: Двум министрам Трампа пришлось схитрить, чтобы отложить введение пошлин

Министры финансов и торговли Соединенных Штатов Скотт Бессент и Говард Лютник воспользовались временным отсутствием советника по торговле Питера Наварро, чтобы поговорить с американским лидером Дональдом Трампом и уговорить его отложить введение пошлин.

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