WSJ: Двум министрам Трампа пришлось схитрить, чтобы отложить введение пошлин

Министры финансов и торговли Соединенных Штатов Скотт Бессент и Говард Лютник воспользовались временным отсутствием советника по торговле Питера Наварро, чтобы поговорить с американским лидером Дональдом Трампом и уговорить его отложить введение пошлин.
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