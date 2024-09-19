Ольга Славгородская: Делюсь с вами очень важным секретом, который знают только участники акции «Вырасти своё дерево»

Делюсь с вами очень важным секретом, который знают только участники акции «Вырасти своё дерево»После того, как вы посеяли семена, необходимо наклониться к горшочку и тихо произнести: «Дерево, просыпайся»Смотрите нашу видео-инструкцию и повторяйте!Провела заседание комиссий по недрамВместе с коллегами приняли сл.