Полянский уличил представителя США в СБ ООН Вуда в искажении фактов

Первый заместитель постоянного представителя РФ при Организации Объединенных Наций Дмитрий Полянский во время заседания СБ ООН 17 апреля обвинил американского коллегу Роберта Вуда в распространении фейков.
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