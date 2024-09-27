Тайна белого вещества, нанесенного на мумии, раскрыта

Анализ странного белого вещества, найденного на китайских мумиях возрастом более 3 000 лет (бронзовый век), дал удивительный результат: это был сыр, самый древний из когда-либо обнаруженных, причем кефирного типа.
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