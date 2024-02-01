В Иванове оперативники пресекли преступную деятельность по реализации контрафактного алкоголя и табачной продукции

Сотрудниками УЭБ и ПК УМВД России по Ивановской области при силовой поддержки спецподразделения Росгвардии в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий пресечена незаконная деятельность ранее судимого 41-летнего ивановца, который занимался реализацией контрафактной алкогольной и табачной продукции на территории региона.
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