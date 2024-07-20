(по роду своей работы охранником приходится часто общаться с людьми на тему мигрантов в России, и надо сказать что более чем 90% людей настроены против присутствия мигрантов из Средней Азии и Закавказья в России) ================================================== Мнение русских о мигрантах повернули на 180 градусов.
Мнение русских о мигрантах повернули на 180 градусов: Во что теперь предлагают поверить гражданам?
Комментарии
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Valery Roman
В.В.Ф. проХвессор ВШЭ - это о многом говорит... ОнО уже более 20 лет дует нам в уши всякую лабуду...
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4 час.
S
Serg
Разогнать ВЦИОМ- однозначно
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3 час.
виктор климахин
ВЦИОМ там сидят дебилы что им скажут то и делают как бараны без мозгов Заказ олигархов с диаспорами чиновников продажных с депутатами госдумой оправдать черножопых мигрантов с чуркистана на другие преступления и теракты против России и Россиян Для меня черножопые мигранты чурки с чуркистана это войны сатаны шайтана муфтий исламистов басмачей враги Россиян и всего мира их только убивать всех как шакалов и собак вместе с предателями Россиян
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28 мин.
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