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Мнение русских о мигрантах повернули на 180 градусов: Во что теперь предлагают поверить гражданам?

Мнение русских о мигрантах повернули на 180 градусов: Во что теперь предлагают поверить гражданам?

(по роду своей работы охранником приходится часто общаться с людьми на тему мигрантов в России, и надо сказать что более чем 90% людей настроены против присутствия мигрантов из Средней Азии и Закавказья в России) ================================================== Мнение русских о мигрантах повернули на 180 градусов.

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Комментарии
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Valery Roman
В.В.Ф. проХвессор ВШЭ - это о многом говорит... ОнО уже более 20 лет дует нам в уши всякую лабуду...
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4 час.
S
Serg
Разогнать ВЦИОМ- однозначно
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3 час.
виктор климахин
ВЦИОМ  там  сидят   дебилы  что  им  скажут   то   и  делают   как   бараны  без  мозгов   Заказ  олигархов   с  диаспорами  чиновников  продажных   с  депутатами   госдумой  оправдать   черножопых  мигрантов   с чуркистана   на  другие  преступления   и  теракты   против  России  и  Россиян   Для  меня   черножопые  мигранты  чурки   с  чуркистана   это  войны  сатаны  шайтана   муфтий  исламистов  басмачей  враги  Россиян   и  всего  мира  их  только  убивать  всех  как  шакалов  и  собак  вместе  с  предателями   Россиян
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28 мин.

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