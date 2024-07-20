Мнение русских о мигрантах повернули на 180 градусов: Во что теперь предлагают поверить гражданам?

В.В.Ф. проХвессор ВШЭ - это о многом говорит... ОнО уже более 20 лет дует нам в уши всякую лабуду...

виктор климахин

ВЦИОМ там сидят дебилы что им скажут то и делают как бараны без мозгов Заказ олигархов с диаспорами чиновников продажных с депутатами госдумой оправдать черножопых мигрантов с чуркистана на другие преступления и теракты против России и Россиян Для меня черножопые мигранты чурки с чуркистана это войны сатаны шайтана муфтий исламистов басмачей враги Россиян и всего мира их только убивать всех как шакалов и собак вместе с предателями Россиян