Угольные страдания РЖД и ВВП. Отрасль оказалась в эпицентре самого серьёзного за последние 30 лет кризиса

Из свежей статистики следует, что добыча угля в России по итогам 2024 года уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 0,6% и составила 427 млн тонн (Росстат), но в то же время и выросла — Александр Новак рапортовал о 443,5 млн тонн, из которых на экспорт было поставлено 196,2 млн тонн.