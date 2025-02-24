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Вгудок

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Свежие комментарии

  • виталий глимаков
    уже поделили и распилилиЕвропа отказывает...
  • дмитрий чагин
    😜дело Остапа Бендера живёт и процветает! Нью-Москва и Старые Васюки😂🤣😅Европа отказывает...
  • bs59
    интересно как эти еврокретины будут что то везти через российский мариуполь одессу ?молдавия станет тупиком! я хренею...Европа отказывает...

Угольные страдания РЖД и ВВП. Отрасль оказалась в эпицентре самого серьёзного за последние 30 лет кризиса

Угольные страдания РЖД и ВВП. Отрасль оказалась в эпицентре самого серьёзного за последние 30 лет кризиса

Из свежей статистики следует, что добыча угля в России по итогам 2024 года уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 0,6% и составила 427 млн тонн (Росстат), но в то же время и выросла — Александр Новак рапортовал о 443,5 млн тонн, из которых на экспорт было поставлено 196,2 млн тонн.

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