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Царьград

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Примо подписал контракт с пермской "Пармой" на один год

Примо подписал контракт с пермской "Пармой" на один год

Канадский защитник Джошуа Примо присоединился к баскетбольной команде "Парма" из Перми. Контракт подписан на один год с возможностью продления.

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