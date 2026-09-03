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Кинофестиваль имени Владимира Меньшова объединит участников из 40 стран

Кинофестиваль имени Владимира Меньшова объединит участников из 40 стран

В XXI международном кинофестивале «Победили вместе» имени народного артиста РСФСР Владимира Меньшова примут участие документалисты из 40 стран и 39 городов России.

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