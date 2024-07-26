Сбытчики пороха задержаны в Нижнем Новгороде

Под следствием оказались 47-летний житель Богородского округа и его ровесник из Дзержинска. В пресс-службе областного ГУ МВД сообщили, что житель Богородского округа приобретал промышленно изготовленный бездымный порох и передавал его своему знакомому для перепродажи в интернете.
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