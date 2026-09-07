Норвегия сформировала артиллерийский дивизион на границе с Россией

Норвегия сформировала артиллерийский дивизион с южнокорейскими самоходными орудиями (САУ) возле границы с Россией.
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