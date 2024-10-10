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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Маркус Смарт: «Зак Иди будет очень важен для нас. Он отлично двигается, у него очень высокий IQ»

22-летний центровой Зак Иди был выбран 9-м на драфте-2024 НБА и считается одним из претендентов на звание новичка года.

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