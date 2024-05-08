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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Реал» и «Боруссия» сыграют в 15-й раз – в финале ЛЧ. У «Мадрида» 6 побед, у «Дортмунда» – 3

За 14 предыдущих матчей «Реал» одержал 6 побед, «Боруссия» выиграла трижды. Пять раз команды сыграли вничью.

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