В АТОР заявили о большом потенциале Малайзии для российских туристов

В Минэкономразвития сообщили, что у российских туристов теперь появится возможность лететь в Индонезию и Малайзию без визы.
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