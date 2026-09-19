Татаьяна Тарасова рассказала, что ее выписали из больницы

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова рассказала, что ее выписали из больницы, и она смотрит контрольные прокаты фигуристов сборной России, передает ТАСС.
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