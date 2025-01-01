Avia.pro - СМИ Краснодарский край, Апшеронский район. Казалось бы, новогодние праздники – время, когда дети всей страны ждут чудес и подарков, когда взрослые стараются воплотить заветные мечты малышей.
Случайность? Подарки вручили Абдуле и Азалии в районе где живут 99% русских
Комментарии
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гч
геннадий чередников
просто глава района - политическая проститутка...
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1 час.
Ружеро Подземный
https://m.ok.ru/group/53937574772752/topic/157767769131792 - что на самом деле. Статья - наброс на вентилятор.
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1 час.
В
Василий
Плюнул на русских за деньгу, таких у нас вагон и тележка.
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38 мин.
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