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  • uikka uikka
    Так то елки по всем домам повелел ставить еще Петр Первый, царь Великой России, кто такие эти чурабасы Петру Первому ...«Ёлька - эта хара...
  • Ина Куликова
    👍😀😀«Ёлька - эта хара...
  • Надежда Rudi
    Домой к себе в аул со своими земляками. Там и командуйте!«Ёлька - эта хара...

Случайность? Подарки вручили Абдуле и Азалии в районе где живут 99% русских

Случайность? Подарки вручили Абдуле и Азалии в районе где живут 99% русских

Avia.pro - СМИ Краснодарский край, Апшеронский район. Казалось бы, новогодние праздники – время, когда дети всей страны ждут чудес и подарков, когда взрослые стараются воплотить заветные мечты малышей.

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Комментарии
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гч
геннадий чередников
просто глава района - политическая проститутка...
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1 час.
Ружеро Подземный
https://m.ok.ru/group/53937574772752/topic/157767769131792      -  что на самом деле. Статья - наброс на вентилятор.
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Одноклассники | OK.ru
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1 час.
В
Василий
Плюнул на русских за деньгу, таких у нас вагон и тележка.
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38 мин.

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