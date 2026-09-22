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Газета.ру

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На Чуйском тракте на виде попало, как полицейский запрыгнул авто пьяного гонщика

На Чуйском тракте на виде попало, как полицейский запрыгнул авто пьяного гонщика

На Чуйском тракте произошла погоня со стрельбой: сотрудники ДПС заметили ВАЗ, который выезжал на встречную полосу и превышал скорость.

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