4 ноября с Земли будет видно самое большое в этом году Солнце

В субботу, 4 января, в небе будет виден самый большой в этом году диск Солнца. Это связано с тем, что Земля вошла в перигелий, то есть находится на минимальном расстоянии от своей звезды, РИА Новости со ссылкой на данные Московского планетария.
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