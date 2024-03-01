Джонсон: Конгресс США перейдет к рассмотрению финпомощи Украине после решения вопроса бюджета

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что конгрессмены будут работать над урегулированием безопасности границы и избеганием "шатдауна" – частичной приостановки работы правительственных учреждений, что может наступить в случае, если не утвердят бюджет.
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