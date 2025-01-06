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Хюттер о замене Головина в матче с «ПСЖ»: «Саша снова почувствовал боль в лодыжке. В целом я им доволен, он молодец»

Хавбек «Монако» покинул поле на 72-й минуте матча за Суперкубок Франции. «Головин был расстроен, но вовсе не заменой.

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