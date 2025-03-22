Риелторы предлагают запретить покупку вторичного жилья за наличные

Риелторы предложили запретить покупать жильё на вторичном рынке за наличные. Российский союз участников рынка недвижимости направил такое обращение в аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко, а также в Росфинмониторинг и Следственный комитет.
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