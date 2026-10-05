БРИКС в опасности

Бразилия далеко.Торговля с Бразилией у России не такая уж и большая.Сам БРИКС – это прежде всего Россия, Китай и Индия.
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Вместо Бразилии будет "Б" - Беларусь! Суть организации не изменится!
А и не надо было из первых букв стран участников слово строить... Что-то нейтральное, или Ботсвана с Бурунди встанет на место вышедшей Бразилии?
а что мы хотели? - чтобы гегемон спокойно наблюдал за растущей альтернативой? в вопросе "опасности" два края - либо БРИКС+ никак не развивается и тогда по всем законам и физики тоже разлагается и деградирует, либо есть некая объединяющая и выстраивающая государства БРИКС+ в стройные ряды идея и тогда центростремительные силы больше центробежных... а пока работа глобального бабла на лице...