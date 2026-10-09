Начальник расчёта Филин рассказал об освобождении Крейдянки

Начальник расчёта с позывным Филин рассказал об успехах группы "Север" в Харьковской области. Инженеры точно подбирают боеприпасы для БПЛА, что помогает быстро реагировать на разведданные и отражать атаки вражеских гексакоптеров, поддерживая окружение противника.