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Царьград

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Начальник расчёта Филин рассказал об освобождении Крейдянки

Начальник расчёта Филин рассказал об освобождении Крейдянки

Начальник расчёта с позывным Филин рассказал об успехах группы "Север" в Харьковской области. Инженеры точно подбирают боеприпасы для БПЛА, что помогает быстро реагировать на разведданные и отражать атаки вражеских гексакоптеров, поддерживая окружение противника.

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