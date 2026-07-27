Какой будет погода в России в августе 2026 года: прогноз по регионам

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Август в России редко бывает спокойным, и 2026 год, похоже, не станет исключением. Одни регионы могут получить продолжение жары, другие столкнутся с дождями, резкими перепадами и ранними признаками осени.