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Аргументы и Факты

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Кнутов объяснил, для чего ВСУ запускают на регионы РФ воздушные шары

Кнутов объяснил, для чего ВСУ запускают на регионы РФ воздушные шары

Украина может использовать воздушные шары над территорией РФ в трех целях. Подробнее об этом в эксклюзивном комментарии для aif.

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