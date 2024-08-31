Польша объявила о рекордном военном бюджете на вооружения - 5 процентов ВВП На днях премьер-министр Польши Дональд Туск представил прогнозы бюджета на следующий, 2025 год.
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Польша объявила о рекордном военном бюджете на вооружения - 5 процентов ВВП На днях премьер-министр Польши Дональд Туск представил прогнозы бюджета на следующий, 2025 год.
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