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Тренер паралимпийской сборной России по плаванию: «Англосаксы – это нелюди, мы молимся богу, а они дьяволу. Поэтому у них ничего святого нет»

«Если выступать предложат на тех правилах, которые они называли ранее, с осуждением СВО и отказе от национального финансирования, то я смотрю на это отрицательно.

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