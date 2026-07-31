AP Andrej Popp Не только пора, а надо уже немедленно наносить удары по всем обнаруженным целям, особенно в Польше и Прибалтике. В первую очередь по Ж/Д узлу г.Жешува, из которого и идут военные грузы в ФАШИСТКО-БАНДЕРОВСКУЮ Укропию, возглавляемую НЕЛЕГИТИМНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ БАНДОЙ ПРЕСТУПНИКОВ !

Karmadon "Ударили по нашим объектам! Это удар по Америке!" Это лихо! Что – когда нацисты продадут американцам всю свою территорию, включая военные заводы, удары по ним будут уже не ударами по "нэзалежной", а нападением на Америку?