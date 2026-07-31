Страна и люди
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Страна и люди

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"Это удар по Америке": После серии прилётов на Западе взвыли. Настала пора Польше почувствовать войну

"Это удар по Америке": После серии прилётов на Западе взвыли. Настала пора Польше почувствовать войну

Автор: Редакция Новоросинформ ВКС России нанесли комбинированные удары по Киеву, Львову и другим городам.

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Комментарии
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AP
Andrej Popp
Не только пора, а надо уже немедленно наносить удары по всем обнаруженным целям, особенно в Польше и Прибалтике. В первую очередь по Ж/Д узлу г.Жешува, из которого и идут военные грузы в ФАШИСТКО-БАНДЕРОВСКУЮ Укропию, возглавляемую НЕЛЕГИТИМНОЙ ЕВРЕЙСКОЙ БАНДОЙ ПРЕСТУПНИКОВ !
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1 м.
Karmadon
&quot;Ударили по нашим объектам! Это удар по Америке!&quot; Это лихо! Что – когда нацисты продадут американцам всю свою территорию, включая военные заводы, удары по ним будут уже не ударами по &quot;нэзалежной&quot;, а нападением на Америку?
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1 м.
Alex Nемо
Меня почему-то такие новости только радуют...
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1 м.