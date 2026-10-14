Мандат «Единой России» в горсовете, от которого отказалась Ирина Колганова, перейдет к Дмитрию Головину, сыну депутата Александра Головина.
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