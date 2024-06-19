Путинский хитроумный план: Как Россия побеждает без ядерного апокалипсиса

На ринге мировой политики Владимир Путин выступает как неукротимый бульдог, который понимает, что добровольно уступить лидерство США не захотят.
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