Винисиус признан лучшим игроком марта в чемпионате Испании

«Футболистом месяца» в Ла Лиге объявлен бразилец Винисиус Жуниор из «Реала». В марте Винисиус принял участие в трех матчах испанской лиги и забил в них пять мячей: по два «Валенсии» с «Осасуной» и один – «Сельте».