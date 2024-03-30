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Винисиус признан лучшим игроком марта в чемпионате Испании

Винисиус признан лучшим игроком марта в чемпионате Испании

«Футболистом месяца» в Ла Лиге объявлен бразилец Винисиус Жуниор из «Реала». В марте Винисиус принял участие в трех матчах испанской лиги и забил в них пять мячей: по два «Валенсии» с «Осасуной» и один – «Сельте».

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