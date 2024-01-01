«Изменится полностью». В России с 1 апреля вводят новые правила сдачи на водительские права

Министерство внутренних дел России разработало проект, который втсупает всилу с 1 апреля 2024 года. Новый ведомственный приказ регулирует правила выдачи водительского удостоверния и процедуру сдачи экзамена, сообщает PRIMPRESS.
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