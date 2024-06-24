🇦🇲🇧🇾🇱🇹 Голословные обвинения армянских властей в адрес Белоруссии стали не единственным провокационным актом со стороны правительства Пашиняна.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🇦🇲🇧🇾🇱🇹 Голословные обвинения армянских властей в адрес Белоруссии стали не единственным провокационным актом со стороны правительства Пашиняна.
Свежие комментарии