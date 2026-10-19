Пострадавшая в ДТП на улице Новолипецкой в Ельце сейчас в больнице.В Ельце вечером 16 октября на улице Новолипецкой в половине седьмого 48-летний водитель «Лады Гранты» совершил наезд на 60-летнюю женщину.