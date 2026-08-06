В России утвердили новый стандарт охраны труда

Росстандарт утвердил новый ГОСТ по охране труда и здоровья сотрудников. Как пишет «Вечерняя Москва», работодателям рекомендуют понятнее ставить задачи, следить за нагрузкой и чаще обсуждать с коллективом рабочие вопросы.