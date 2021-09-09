«Соки из Галкина пьет!»: омолодившуюся донельзя пенсионерку Пугачеву приняли за дочь Орбакайте stAdmПоявление 72-летней Аллы Пугачевой со своим пятым мужем – 45-летним Максимом Галкиным – на премьере сериала «Вертинский» от KION стало сенсацией.