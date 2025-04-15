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Пьяный водитель на квадроцикле устроил ДТП на улице Мичурина в Туле

Пьяный водитель на квадроцикле устроил ДТП на улице Мичурина в Туле

Авария произошла в 3:20 утра 14 марта на улице Мичурина в Туле. По информации региональной Госавтоинспекции, 35-летний мужчина на квадроцикле &quot;Стригер&quot; не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль &quot;Хендэ&quot;, под управлением 35-летнего мужчины.

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