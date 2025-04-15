Пьяный водитель на квадроцикле устроил ДТП на улице Мичурина в Туле

Авария произошла в 3:20 утра 14 марта на улице Мичурина в Туле. По информации региональной Госавтоинспекции, 35-летний мужчина на квадроцикле "Стригер" не справился с управлением и врезался в стоящий автомобиль "Хендэ", под управлением 35-летнего мужчины.