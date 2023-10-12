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Глава военной разведки Украины Буданов пожаловался, что ВСУ «выбились из графика»

Глава военной разведки Украины Буданов пожаловался, что ВСУ «выбились из графика»

Он не стал разъяснять украинским журналистам, что конкретно имеет в видуРуководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ в своих планах ведения боевых действий уже «выбились из графика».

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