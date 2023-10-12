Глава военной разведки Украины Буданов пожаловался, что ВСУ «выбились из графика»

Он не стал разъяснять украинским журналистам, что конкретно имеет в видуРуководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов сообщил, что ВСУ в своих планах ведения боевых действий уже «выбились из графика».
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