«Газпромнефть-СМ» создает условия для профессионального развития специалистов нефтегазового комплекса

Проект «Лучший по профессии» объединил 200 участников и экспертов из различных регионов России. Мероприятие стало очередным этапом реализации программы «Газпромнефть-СМ» по развитию кадрового потенциала нефтеперерабатывающей отрасли и созданию условий для профессионального роста специалистов смежных направлений.