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За рулем

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«Газпромнефть-СМ» создает условия для профессионального развития специалистов нефтегазового комплекса

«Газпромнефть-СМ» создает условия для профессионального развития специалистов нефтегазового комплекса

Проект «Лучший по профессии» объединил 200 участников и экспертов из различных регионов России. Мероприятие стало очередным этапом реализации программы «Газпромнефть-СМ» по развитию кадрового потенциала нефтеперерабатывающей отрасли и созданию условий для профессионального роста специалистов смежных направлений.

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