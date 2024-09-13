«Газпромнефть-СМ» создает условия для профессионального развития специалистов нефтегазового комплекса

Проект «Лучший по профессии» объединил 200 участников и экспертов из различных регионов России. Мероприятие стало очередным этапом реализации программы «Газпромнефть-СМ» по развитию кадрового потенциала нефтеперерабатывающей отрасли и созданию условий для профессионального роста специалистов смежных направлений.
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